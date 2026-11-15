De los Andes a la Amazonía, León XIV pasa su última prueba de resistencia en Perú

El papa León XIV medirá su resistencia este domingo en Perú, un mes después de operarse de un cáncer de pulmón, en una maratónica jornada que incluye viajes a la altura de los Andes y a la calurosa selva Amazónica.

El líder de los 1.400 millones de católicos regresó el miércoles al país donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días que incluyó Uruguay y Argentina.

Su reciente cirugía puso en duda por varios días la viabilidad de la travesía. Pero Robert Prevost, de 71 años, no modificó su exigente programa.

La mañana de este domingo volará desde Chiclayo, donde fue obispo y sostuvo emotivos reencuentros, a Cusco, la antigua capital de los incas, que a 3.400 metros de altitud desafiará la oxigenación de sus pulmones.

"Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando", declaró el viernes el papa en una multitudinaria misa con los fieles de su "querida" diócesis, que se llevó a cabo bajo un calor sofocante.

Tras aterrizar en la ciudad de Cusco, subirá aún unos cientos de metros más para llegar a Saqsaywaman, una imponente fortaleza precolombina de piedras gigantescas, donde se reunirá con agrupaciones que cultivan tradiciones religiosas populares.

En su exigente viaje por Sudamérica, León XIV buscó reavivar la fe en una región donde los católicos se reducen. Dirigió sus discursos a defender a los pobres, denunció la violencia y lamentó la caída de la natalidad.

- "De nuestro lado" -

El papa pasará tres horas en Cusco antes de volar a Pucallpa, una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana, para reunirse con autoridades de los pueblos indígenas.

Ubicada en la cuenca del río Ucayali, en medio de los bosques tropicales, es la capital de una región que se ha convertido en el epicentro de la deforestación en el país.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, según el gobierno.

"El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo" y "vamos a valorar que va a hablar de nuestro lado", dijo a la AFP Fernando Carteiro, un líder indígena de 53 años de la región.

León XIV observará una danza practicada por el pueblo Shipibo-Konibo para luego dar un discurso que se espera que se centre en las amenazas contra los indígenas, asediados por las actividades ilegales que depredan la región, desde el narcotráfico hasta la deforestación y la contaminación.

Los bosques amazónicos cubren la mitad del país, uno de los pocos que aún albergan a pueblos no contactados, que viven en total autonomía lejos de la sociedad moderna.

Pero los traficantes de droga aprovechan la inaccesibilidad de la selva para expandirse, mientras que taladores cortan sus mejores árboles y mineros ilegales extraen su oro y contaminan los ríos.

Para simbolizar su compromiso con el medio ambiente, León XIV participará en una ceremonia en la que podría plantar un árbol, probablemente un shihuahuaco, una especie amazónica que puede vivir más de mil años pero codiciada por los taladores.

Tras una misa en Pucallpa, en la que se esperan decenas de miles de asistentes, el papa volará a Lima por la noche, donde el lunes sostendrá una última ceremonia masiva: una liturgia que servirá de despedida para el país al que llamó su "patria".