Declaran culpable al asesino de tres hermanos en España por una deuda amorosa

Un hombre fue declarado este jueves culpable del asesinato en España de dos hermanas y un hermano septuagenarios por la deuda que contrajeron con él tras ser víctimas de una estafa romántica en internet, informó una fuente oficial.

Un jurado popular declaró la culpabilidad al término de un juicio que duró poco más de una semana. El juez notificará la sentencia en unos días, pero la fiscalía pide para él 36 años de cárcel.

El acusado, Dilawar Hussain, un pakistaní de unos cuarenta años, había reconocido el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, cerca de Madrid, en diciembre de 2023.

Se entregó a la policía el mes siguiente, tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, cuando los vecinos avisaron no haberlos visto desde hacía varias semanas.

Los cuerpos fueron encontrados parcialmente calcinados y, según los indicios, probablemente golpeados hasta la muerte con una barra de hierro.

Los medios españoles explicaron en su momento que el triple asesinato estaba relacionado con una estafa amorosa en línea, que habría llevado a las dos hermanas a endeudarse fuertemente con Dilawar.

Según testigos vecinos de las víctimas, las dos hermanas mantenían una relación a distancia por internet con dos individuos que se hacían pasar por militares estadounidenses, uno de ellos usando la imagen de Wesley Clark, que fue comandante supremo de la OTAN.

Uno de los estafadores les habría hecho creer que el otro había muerto y que necesitaba dinero para realizar trámites destinados a hacerles llegar una herencia de varios millones de euros, lo que las habría arrastrado a un espiral de endeudamiento.

En un primer momento comenzaron a pedir dinero prestado a los vecinos, según los mismos testimonios.

Dilawar, que era su inquilino, les habría prestado al menos 50.000 euros (unos 58.000 dólares). A comienzos de 2023 hubo una primera agresión violenta contra una de ellas porque no habían podido devolver esa suma.

En aquella ocasión la golpeó en la cabeza con un martillo, por lo que fue condenado a dos años de prisión, aunque obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2023, ya que no tenía antecedentes.

En febrero de 2024, mientras estaba detenido en una prisión del área metropolitana de Madrid por el triple homicidio, fue acusado de un cuarto asesinato, el de su compañero de celda, un preso búlgaro de 39 años. Será juzgado por ese caso en otro juicio.