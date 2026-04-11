Denuncian cinco arrestos en Venezuela tras una manifestación por los salarios

Al menos cinco personas fueron arrestadas durante una marcha hacia la sede del gobierno en Venezuela para exigir aumentos de salarios, denunciaron este viernes activistas y familiares.

La policía venezolana dispersó el jueves con gases lacrimógenos a unos 2.000 manifestantes que protestaban por las bajas remuneraciones en una marcha que buscaba llegar al palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

El activista de derechos humanos Eduardo Torres dijo el viernes a la AFP que cinco manifestantes fueron detenidos "arbitrariamente" y exigió "la libertad inmediata" de todos ellos.

Ort Betancourt, padre de uno de los detenidos, negó violencia de parte de los manifestantes.

"Estaban protestando libremente, el vandalismo estuvo del lado de los policías que lanzaron objetos contundentes contra la ciudadanía", dijo a la AFP a las afueras de la sede policial adonde llevaron a los arrestados. Su hijo se llama igual que él y tiene 20 años.

"Este muchacho era uno de los fuertes delante de la marcha, delante de la protesta, y presumimos que la idea de detenerlo fue para intimidar y acabar con la lucha y la manifestación", agregó Betancourt.

Las manifestaciones multitudinarias se volvieron una rareza en Venezuela durante casi dos años debido a la ola de represión que siguió a las protestas opositoras contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024, que dejó más de 2.400 detenidos.

Pero tras la caída en enero de Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses, la movilizaciones masivas se reactivaron.

El comerciante Adrián Balza está entre los arrestados el jueves. Su esposa, Génesis Torres, afirmó que su marido coincidió con la protesta cuando se dirigía al centro de Caracas a comprar mercancía para su negocio y comenzó a grabar en vivo la marcha desde su celular.

"Él no estaba participando en la marcha, los policías se dirigieron a él para decirle que bajara el teléfono, que no grabara", relató Torres.

Durante la manifestación del jueves la AFP constató que policías amenazaban a manifestantes con arrestarlos o despojarlos de sus celulares si seguían grabando.

Los manifestantes cuestionaron el anuncio de incrementos salariales hecho en la víspera por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La mandataria dijo que su gobierno haría un "incremento responsable" de los ingresos a partir del 1 de mayo, sin ofrecer detalles.

El salario en Venezuela está congelado desde hace cuatro años. El último ajuste lo decretó Maduro en 2022 y equivalía entonces a un ingreso base de 28 dólares al que se sumaba un bono de alimentación sin incidencia en prestaciones sociales.