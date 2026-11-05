Detenidas en Cuba la periodista Yoani Sánchez y la líder de Damas de Blanco

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, y la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, Berta Soler, fueron detenidas este jueves en La Habana, denunciaron medios de la disidencia y familiares.

Sánchez, de 51 años, fue "secuestrada por la policía política" en la mañana, cuando salía de su vivienda en el barrio de Nuevo Vedado "para hacer compras", señaló el diario digital 14ymedio, que ella fundó y dirige desde 2014.

"Seguimos sin noticias de Yoani Sánchez", escribió pasado el mediodía en Facebook su esposo, el también periodista independiente Reinaldo Escobar.

Asimismo, el esposo de Soler, el también disidente Ángel Moya, confirmó a la AFP que ella y María Cristina Labrada, otra integrante de las Damas de Blanco, "fueron detenidas en plena calle cuando ambas salían de la casa", que sirve de sede al movimiento opositor.

"No sabemos a dónde las llevaron", añadió Moya.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una oenegé con sede en España, exigió en X "información inmediata sobre el paradero de Soler y Labrada", así como la liberación de ambas mujeres.

Soler, de 63 años y cuya organización fue galardonada en 2005 con el premio Sájarov de derechos humanos, concedido por el Parlamento Europeo, ha sufrido frecuentes detenciones breves y confinamiento domiciliario por su activismo.

El movimiento, cuyas integrantes visten de blanco como símbolo de protesta pacífica, surgió en 2003, tras el encarcelamiento de 75 opositores cubanos en una ola represiva conocida como la "primavera negra".

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

En su diario denuncia regularmente la censura y el acoso de las autoridades a los opositores, además de criticar la gestión gubernamental.

Como otros periodistas independientes en Cuba, Sánchez sufre frecuentes episodios de hostigamiento por parte de la policía política, que suele impedirles salir de sus domicilios para cubrir acontecimientos de especial relevancia o los somete a arrestos temporales.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023, los únicos medios de comunicación legales en Cuba son los estatales, controlados por el Partido Comunista que gobierna el país.

Sin embargo, en la última década surgieron medios independientes en línea, que sobreviven en un vacío legal y a los que los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

14ymedio destacó que varios colaboradores de medios opositores han sido detenidos en la vía pública durante las últimas semanas y luego liberados, aunque con multas o advertencias.