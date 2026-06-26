Detienen a siete personas por un ataque contra una sinagoga en Bélgica

Siete personas fueron detenidas el jueves por el ataque contra una sinagoga en Bélgica en marzo, poco después del estallido de la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, anunció la fiscalía federal.

El 9 de marzo, un artefacto explosivo hizo volar los vidrios y la puerta principal de la gran sinagoga de Lieja, en el este del país. El ataque, que no causó ningún herido, fue denunciado por el gobierno belga como "un acto antisemita abyecto".

Siete sospechosos, cuyos nombres no fueron divulgados, fueron arrestados el jueves durante una oleada de registros en el marco de la investigación dirigida por un juez belga especializado en asuntos de terrorismo.

La fiscalía federal declinó proporcionar detalles sobre el lugar donde se llevaron a cabo las operaciones policiales. "En esta fase, y en interés de la investigación, no se puede divulgar más información", señaló la fiscalía.

La fiscalía federal no precisó el lugar de las operaciones policiales. "En esta fase y en interés de la investigación, no puede comunicarse ninguna información complementaria", indicó.

Al ataque de Lieja le siguieron, unos días después, al menos dos actos delictivos similares contra sitios judíos el vecino Países Bajos, entre ellos una escuela judía de Ámsterdam.

No se estableció oficialmente ningún vínculo entre estos hechos.

Sin embargo, en varios casos han circulado en las redes sociales vídeos de reivindicación, difundidos por grupos identificados como proiraníes.

Dos días después del ataque de Lieja, la fiscalía federal dijo estar analizando un video potencialmente grabado por yihadistas en el que se reivindicaba la explosión.

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero por bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán, lo que provocó, en represalia, múltiples lanzamientos de misiles y drones desde Teherán contra países del Golfo. El conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y en el Líbano.