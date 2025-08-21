Detienen en Chile a un sospechoso del crimen de un periodista peruano

Las autoridades chilenas detuvieron en Santiago a un venezolano sospechoso de haber participado en el homicidio del periodista peruano Gastón Medina, ocurrido el 20 de enero en la ciudad peruana de Ica, informaron fuentes oficiales este miércoles.

Medina, propietario y director del canal regional Cadena Sur TV, murió a manos de un sicario que le disparó a la puerta de su casa en esta localidad a 300 km al sur de Lima.

El comunicador era conocido por denunciar extorsionadores y casos de corrupción, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

El detenido fue identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos. Su captura se produjo en un control antidrogas, dijo a periodistas el ministro chileno de Seguridad, Luis Cordero.

Al momento de su detención Rivas portaba alrededor de 200 gramos de ketamina.

La Interpol había emitido una alerta roja "por el homicidio" del periodista Medina, agregó Cordero.

"Es una persona que tiene un alto perfil criminal", aseguró el ministro chileno, quien destacó que se han comunicado con las autoridades peruanas para la eventual extradición de Rivas.

Rivas, de nacionalidad venezolana, fue detenido la noche del martes en Maipú, en el oeste de la capital chilena, precisó a la AFP el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad.