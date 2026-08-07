Detienen en México a un exgobernador por el caso de 43 estudiantes desaparecidos

La fiscalía de México informó el jueves la detención de un exgobernador al que acusa de desaparición forzada y de ocultar evidencias en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un suceso que estremeció al país y que continúa sin esclarecerse.

Estos alumnos de una escuela de maestros desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, mientras se desplazaban en autobuses por el estado de Guerrero para participar en una movilización en Ciudad de México.

Aunque decenas de personas han sido procesadas, no hay condenados. Tampoco se conoce el paradero de los cuerpos. Hasta ahora se encontraron los restos de apenas tres estudiantes.

El detenido es Ángel Aguirre, quien fue gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes.

La fiscal general, Ernestina Godoy, dijo en un video que Aguirre fue detenido por los delitos "contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas", aunque no dio más detalles de esta última acusación.

Un vocero de la fiscalía dijo a la AFP no tener más detalles de los señalamientos.

"Trabajamos incansablemente para llegar a la verdad de los hechos, a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes y llevar ante la justicia a todas las personas que tuvieron participación en estos repudiables hechos", dijo Godoy.

Aguirre, hoy con 70 años, solicitó licencia del cargo en octubre de 2014 y dejó el puesto antes de concluir su mandato. Desde entonces, permaneció alejado de la vida política.

Se trata de uno de los mayores funcionarios procesados por el caso, junto con el exfiscal general Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsó una primera investigación que concluyó que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas a un río en Guerrero.

Sin embargo, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ordenó una nueva investigación sobre el caso, que calificó como un "crimen de Estado".

Ambas indagatorias coinciden en que los estudiantes fueron atacados por un grupo criminal coludido con policías locales.

El caso Ayotzinapa es ahora un pendiente para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que su objetivo es "la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes".