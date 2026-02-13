Dieciocho años de cárcel a un empleado de guardería por agresiones sexuales a niños

Un antiguo empleado de una guardería londinense, declarado culpable de múltiples agresiones sexuales contra niños, fue condenado el jueves a 18 años de prisión por la justicia británica.

Vincent Chan, un británico de 45 años, que se filmó a sí mismo abusando sexualmente de menores en una guardería y descargó más de 20.000 imágenes pornográficas de niños, fue descrito en el tribunal como "la peor pesadilla de cualquier padre".

El acusado recibe esta condena de prisión tras admitir un conjunto de 56 cargos, incluido el asalto sexual, en una guardería de la empresa Bright Horizons, en el norte de Londres.

Entre las víctimas de Chan estaban cuatro niñas de tres y cuatro años, de quienes abusó entre 2022 y 2024, durante la siesta en la guardería.

"Su conducta fue absolutamente malvada, perversa y depravada. Se convirtió en un depredador sexual, alguien que ha perdido todo sentido de la moral", declaró el juez, John Dodd, del tribunal penal de Wood Green, en Londres, al dictar sentencia.

La condena llega cuando el gobierno considera implantar la obligatoriedad de cámaras de vigilancia (CCTV) en las guarderías, tras una serie de casos similares.

Chan, cuyos delitos se remontan a 2011, trabajó siete años en la guardería londinense, hasta ser suspendido en 2024, cuando salieron a la luz sus crímenes.

El condenado fue arrestado en junio de 2024 tras la denuncia de un empleado de la guardería, sorprendido al descubrir que había filmado a niños en situaciones degradantes, "llorando, orinándose encima", para hacer montajes.

La policía abrió una investigación y confiscó sus dispositivos electrónicos, descubriendo fotos y videos de los abusos sexuales cometidos en Bright Horizons.

Chan fue antes empleado de una escuela del norte de Londres, entre 2007 y 2017, y la policía descubrió que filmaba a la niñas en el aula por debajo de sus faldas.

La policía también descubrió películas y videos que Chan había tomado en secreto de niñas y mujeres mientras se cambiaban o usaban el baño.

El acusado admitió también haber tomado imágenes indecentes de niños en 2024 y 2025, cuando ya no trabajaba en la guardería.

En otro caso similar, el lunes en Bristol (sudoeste de Inglaterra), un hombre de 30 años, exempleado de una guardería de la empresa Partou, fue declarado culpable de abusos contra niños de dos y tres años.