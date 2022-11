Difunden en EEUU un mensaje del gerente de Walmart que mató a tiros a 6 personas

Autoridades de la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia, publicaron el viernes un mensaje del gerente de Walmart que mató a tiros a seis personas en la tienda en la que trabajaba en la que afirma haber sufrido acoso en el trabajo y pide perdón a Dios por el tiroteo.

Andre Bing, de 31 años, gerente nocturno en un Walmart de esta ciudad ubicada a 240 kilómetros de Washington, se suicidó después de su ataque del martes en una tienda llena de compradores por el Día de Acción de Gracias.

Las autoridades de Chesapeake difundieron este viernes un mensaje titulado "nota de muerte" que dijeron haber hallado en el teléfono de Bing.

"Lo siento, Dios, te he fallado, esto no fue culpa tuya sino mía", decía el atacante. "Fui acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de sabiduría. Fui igual de culpable y le fallé a mi equipo de gestión y a todos los que alguna vez me amaron al convencerlos de que yo era normal".

Bing se disculpó por sus acciones. "Lo siento por todos, pero no planeé esto. Prometo que las cosas simplemente cayeron en su lugar como si Satanás me dirigiera. Desearía haber podido salvar a todos de mí mismo", dijo. "Que Dios me perdone por lo que voy a hacer".

Altos funcionarios del municipio de Chesapeake afirmaron el viernes que Bing había comprado legalmente la pistola de 9 mm utilizada en el tiroteo el mismo día del ataque.

Seis personas murieron y cuatro resultaron heridas cuando Bing ingresó a una sala de descanso del personal alrededor de las 22H000 locales y abrió fuego, según la policía.

Fue el segundo tiroteo masivo en Virginia este mes.

Tres jugadores de fútbol de la Universidad de Virginia fueron asesinados a tiros y otros dos estudiantes resultaron heridos por un compañero de clase después de una excursión escolar el 13 de noviembre.

En lo que va de 2022, el sitio web Gun Violence Archive ha reportado en todo el país más de 600 tiroteos masivos, definidos como un incidente con cuatro o más personas baleadas o muertas, sin incluir al tirador.