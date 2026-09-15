Dinamarca acusa a Rusia de haber disparado bengalas hacia un helicóptero

Dinamarca acusó este martes a Rusia de haber disparado dos bengalas hacia uno de sus helicópteros sobre el mar Báltico.

"Las acciones rusas tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia", afirmó la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que lo calificó de acto "irresponsable".

"No tendrán éxito. No cederemos", añadió en un comunicado.

Según el ejército danés, el incidente ocurrió el lunes por la noche, frente a la costa de Gedser, la ciudad más al sur de Dinamarca.

Dinamarca asegura que uno de sus helicópteros realizaba una operación fotográfica de rutina cerca de una fragata rusa localizada en aguas internacionales cuando "fue blanco" de bengalas disparadas por el buque de guerra.

Una de las bengalas "pasó muy cerca del aparato", afirma el ejército danés en el comunicado.

Dinamarca no precisó si el helicóptero ha sufrido daños.

En un comunicado transmitido a la AFP, el embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, denunció las "maniobras provocadoras" del helicóptero danés y negó que estuviera realizando un ejercicio de rutina.

"Este último incidente muestra que los problemas de comunicación no provienen de los barcos de la marina rusa, sino de la parte danesa", recalcó.

El embajador fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, quien calificó el incidente de "totalmente inaceptable".

Estonia denunció por su parte "un nuevo ejemplo alarmante de las acciones amenazantes e irresponsables de Rusia hacia los aliados de la OTAN".

Dinamarca, país aliado de Ucrania, acusa regularmente a Rusia de llevar a cabo operaciones híbridas en su territorio.

En septiembre, los servicios de inteligencia daneses aseguraron que Moscú prepara "activamente acciones de sabotaje" contra la industria de defensa nacional.

Reclutan a "daneses ordinarios" en las redes sociales para tomar fotos que pueden servir para la planificación de acciones de sabotaje, explicaron los servicios de inteligencia daneses a la AFP.