Disparos y evacuación de Trump: cena de corresponsales de la Casa Blanca termina en caos

Se suponía que iba a ser una noche de sábado llena de glamour en un salón de baile de Washington donde estaba Donald Trump, pero el ambiente se vio truncado por unos disparos que hicieron que los invitados se tiraran al piso y que el presidente estadounidense fuera evacuado por el personal de seguridad.

Trump estaba sentado en la tribuna durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca —era la primera vez que asistía como presidente— cuando unos fuertes estruendos interrumpieron la celebración y provocaron que él y otras personas en el escenario levantaran la vista alarmados.

Las imágenes captadas por AFP en el evento mostraban una escena caótica.

Momentos después de lo que parecían disparos, se escucharon gritos de "¡No se levanten!" y "¡Al suelo!", mientras los invitados, entre ellos corresponsales, funcionarios de la administración Trump y algunos miembros de su gabinete, se ponían a salvo.

En medio del caos, el presidente fue rápidamente rodeado por personal del Servicio Secreto, con las armas desenfundadas, y rápidamente lo sacaron del escenario y lo llevaron a través de una cortina trasera mientras la multitud se agachaba en estado de shock.

La música se detuvo y los asistentes vestidos con trajes de gala y esmoquin se quedaron en silencio mientras los agentes se agolpaban alrededor de las mesas y sobre los invitados en el suelo del enorme salón de baile del hotel Hilton en Washington, el mismo donde el presidente Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato 45 años antes.

"Se escucharon disparos arriba", dijo Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Trump, mientras era evacuado por los servicios de seguridad.

También se vio salir apresuradamente del salón de baile al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., cuyo tío, el presidente John F. Kennedy, fue abatido por la bala de un asesino en Dallas, Texas, en 1963.

Alexandra Ingersoll, corresponsal de One America News, declaró a la AFP que se encontraba dentro del salón cuando comenzó el alboroto y vio cómo el Servicio Secreto entraba en acción para proteger al presidente.

"Simplemente me agaché debajo de la mesa y pensé: 'No voy a arriesgarme'", dijo a la AFP. "No sabía si habían neutralizado al atacante ni qué estaba pasando".

Aún sin muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió, se ordenó la evacuación de todo el salón de baile, y varios cientos de invitados se dirigieron al vestíbulo del Hilton y salieron al aire frío.

A los asistentes se les vio abrazándose, haciendo llamadas, enviando mensajes de texto a amigos y seres queridos, y a sus agencias de noticias.

Más tarde, el Servicio Secreto dijo en un comunicado que estaba investigando un tiroteo cerca del perímetro principal de control de seguridad del evento.

"El presidente y la primera dama están a salvo, junto con todas las personas bajo protección", dijo la agencia. "Una persona se encuentra detenida".

No quedó claro de inmediato si el agresor disparó o si los agentes de seguridad respondieron a la amenaza con disparos propios.

Alrededor de las 20H40 (00H40 GMT), un reportero de la AFP vio a agentes de policía corriendo por las calles que rodean el Hilton, levantando barreras, desviando a los transeúntes hacia otras calles y despejando los autos de la zona lo más rápido posible.

Un helicóptero sobrevolaba la zona. Unos minutos más tarde, una caravana salió del Hilton en dirección a la Casa Blanca.