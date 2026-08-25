Doce heridos en Portugal por un conductor ebrio que los arrolló

Doce personas resultaron heridas la madrugada de este martes en Albufeira, en el sur de Portugal, por un automovilista ebrio que atropelló a numerosos peatones en una concurrida calle llena de bares y discotecas, indicó la gendarmería portuguesa.

Entre los heridos figuran dos gendarmes y "diez víctimas de entre 18 y 22 años, una de ellas en estado grave", precisó el ministerio del Interior en un comunicado.

Uno de los heridos es de nacionalidad polaca, precisó a AFP un portavoz de la gendarmería portuguesa.

El incidente se produjo hacia las tres de la mañana (02H00 GMT) en un barrio de Albufeira, en la turística región del Algarve, en el sur del país.

El conductor, un hombre portugués de 35 años, rechazó la orden de los gendarmes de detener su vehículo. Intentó darse a la fuga y entonces atropelló a la gente, según la gendarmería.

El sospechoso tenía una tasa de alcohol de 1,29 gramos por litro en la sangre, según las autoridades. Fue puesto bajo detención por lesiones y conducción temeraria bajo la influencia del alcohol.