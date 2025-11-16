Dominicana decomisa cocaína en una operación conjunta con EEUU

República Dominicana informó el sábado del decomiso de unos 500 kilos de cocaína que iban en una lancha que fue interceptada en una operación conjunta con Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo en un comunicado que la incautación se realizó en "apoyo a la Operación Lanza del Sur del Comando Sur de los Estados Unidos" en el que trabajó "estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA)".

Lanza del Sur es la nueva operación antidrogas que anunció el jueves el secretario de Defensa estadounidense como parte de un despliegue militar en el Caribe, que Venezuela denuncia busca solo el derrocamiento de su presidente, Nicolás Maduro.

Su lanzamiento coincide no obstante con la llegada del portaviones más grande del mundo al Caribe, que se une con su flotilla adyacente de barcos a otros siete navíos en la región.

La DNCD indicó que lancha fue detenida en las cosas de Pedernales (sur) y que procedía de Sudamérica.

"Es muy difícil saber si es de Colombia o de Venezuela", dijo a la AFP una fuente del organismo, que precisó que dos dominicanos fueron detenidos y que los 484 paquetes de presunta droga incautada equivalían a casi 500 kg.

"Las unidades actuantes montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas", señaló el comunicado de la DNCD.

La embarcación de 27 pies de eslora tenía dos motores fuera de borda.

El despliegue estadounidense en el Caribe comenzó en septiembre. Desde entonces ha bombardeado 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Estados Unidos señala a Maduro de encabezar un cartel de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que "en cierto modo" había decidido sus siguientes pasos sobre Venezuela. "No puedo decirles qué es", reparó en declaraciones a periodistas.

La cadena CBS News informó que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, que incluyen ataques terrestres.

Estados Unidos tiene previstos además ejercicios militares con Trinidad y Tobago a partir del domingo.