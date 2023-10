Donald Trump recibe fervorosa bienvenida en Convención Republicana de California

Donald Trump recibió una calurosa bienvenida este viernes en la Convención del partido Republicano de California, se burló de sus rivales a la Presidencia de Estados Unidos y enunció sus promesas para las elecciones de 2024.

El expresidente, de 77 años, tildó de "perdedor" a Chris Christie, uno de sus adversarios por la nominación presidencial republicana, y arremetió contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien le sigue en las encuestas, en el acto inaugural del evento partidista en Anaheim, al sur de California.

"Fui yo quien tiñó Florida de rojo, no él. Todos se suben en mi tren", dijo refiriéndose al espaldarazo electoral que dio a DeSantis durante su pelea por Florida en 2018.

"En otras palabras, sin mí estaba muerto", agregó Trump, quien lidera las primarias republicanas con el 59% de intención de voto, según una encuesta de NBC News. DeSantis, quien también es esperado este viernes en la Convención de California, le sigue con 16%.

"Me dijeron que no lo golpeara porque era republicano. Me importa un bledo. Lo golpeé fuerte y ahora anda como un pájaro con el ala herida", dijo.

El resto de los aspirantes no alcanzan porcentajes de dos dígitos.

Trump aprovechó sus 90 minutos de discurso para atacar a los líderes del partido Demócrata en California y para burlarse del presidente y aspirante a la reelección Joe Biden a quien acusa de "destruir el país".

"El hombre no puede ni salir de una tarima", ironizó refiriéndose al mandatario de 80 años para el deleite de una sala a casa llena.

Trump, que enfrenta múltiples desafíos legales que van desde acusaciones por el manejo indebido de secretos de Estado hasta conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, prometió que de llegar a la Casa Blanca ordenaría la revisión del departamento de Justicia "para investigar a cada fiscal radical en Estados Unidos".

Recibido con una ovación de pie, Trump arrasó en aplausos al prometer una dura política migratoria que pasa por "cerrar la frontera" y "lanzar la mayor operación de deportación de la historia del país".

Además de la frontera, el punto fuerte de su plataforma electoral, Trump abordó asuntos que le atañen a California como la disputa por los recursos hídricos, el aumento de la población sin techo y la retomada de la explotación petrolera frente a la priorización de alternativas energéticas verdes.

- "Lamentable" -

En Anaheim, decenas de seguidores de Trump lo esperaron vestidos con la bandera estadounidense y con carteles clamando su candidatura para las presidenciales de 2024.

Algunos de los simpatizantes expresaron su insatisfacción con el partido republicano en el estado liberal.

"Me temo que aquí hay muchos republicanos apenas de nombre", criticó Sharon Lyn Stein, de 73 años.

"Es lamentable que la corriente principal del Partido Republicano que patrocina esta convención no esté haciendo más para apoyar al presidente Trump", cuestionó Karen Anthoupoulos.

"Lo que en realidad hacen es sabotearlo", dijo.

Trump llegó a la Convención luego de saltarse el debate republicano el miércoles en la también californiana ciudad de Simi Valley.

El magnate anunció en agosto que no iría a los debates, parte de la carrera por la nominación presidencial del partido, argumentando que es una pérdida de tiempo enfrentar a sus siete contrincantes, entre los cuales se incluye su exvicepresidente Mike Pence.

Los también aspirantes a la nominación republicana, el senador Tim Scott y el empresario Vivek Ramaswamy también discursarán en la Convención que reúne a cientos de miembros y donantes del partido.