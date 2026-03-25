Dos hombres arrestados en Londres por el ataque a ambulancias de la comunidad judía

Dos hombres fueron arrestados el miércoles en Londres, sospechosos de estar implicados en el incendio que destruyó cuatro ambulancias de la comunidad judía, junto a una sinagoga, en las primeras horas del lunes, anunció la policía de la capital británica.

Los dos hombres, de 47 y 45 años, cuya nacionalidad no fue precisada, "fueron arrestados la mañana del miércoles 25 de marzo, en el noroeste y en el centro de Londres", según el comunicado de la policía.

Fueron detenidos por ser "sospechosos de incendio provocado con intención de poner vidas en peligro", añadió la policía.

El ataque, que no dejó heridos, fue calificado por la policía de Londres como "antisemita".

Aunque la unidad antiterrorista de la policía londinense está a cargo de la investigación, por el momento el incidente no ha sido calificado como "terrorista".

Cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía, fueron incendiadas en las primeras horas del lunes en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

Un grupo hasta hace poco desconocido y denominado Ashab al-Yamin publicó ese mismo día un video reivindicando el ataque en un canal de Telegram.

El grupo es calificado como proiraní por la organización de monitoreo de grupos yihadistas SITE Intelligence Group.

Ashab al-Yamin ha reivindicado otros ataques recientes en Bélgica y Países Bajos.

Las dos detenciones representan "un avance importante en la investigación, pero las imágenes de videovigilancia del incidente sugieren que al menos tres personas estaban implicadas", indicó la jefa de la lucha antiterrorista de la policía londinense, Helen Flanagan.

En los últimos años, Reino Unido ha registrado un aumento de actos antisemitas, según datos de varias asociaciones y del gobierno.

Según el Community Security Trust, hubo 3.700 actos antisemitas en Reino Unido en 2025, un aumento del 4% en un año y el segundo total anual más alto jamás registrado por esta organización encargada de proteger los lugares de la comunidad judía.