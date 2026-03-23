Dos muertos en el choque de un vehículo y un avión en aeropuerto de Nueva York

El piloto y el copiloto de un avión que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche murieron en el accidente, que obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron el lunes autoridades y medios estadounidenses.

Otras 13 personas, incluyendo 11 pasajeros y dos socorristas, fueron trasladados al hospital con heridas, informó la cadena ABC, que citó a fuentes oficiales.

Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canadá Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 21H40 del domingo (03H40 GMT de lunes) que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) anunció el cierre de la terminal y advirtió que posiblemente éste sería "extendido".

"El aeropuerto está actualmente cerrado para facilitar la respuesta y permitir una investigación a fondo", indicó la autoridad portuaria en un comunicado enviado a la AFP.

Los protocolos de respuesta de emergencia se "activaron inmediatamente", agregó.

- Cancelaciones y cierres -

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión "transitaba por la pista cuando golpeó" al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría "cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico" cerca del aeropuerto.

"Usen rutas alternativas", urgió en X.

El suceso ocurrió en momentos que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.