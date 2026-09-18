EEUU añade empresas militares cubanas y del sector del níquel a su lista de sanciones

Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra compañías cubanas que explotan yacimientos de níquel, empresas militares dedicadas a la investigación armamentística y tres altos cargos del ejército, como parte de su campaña para asfixiar económicamente a la isla comunista.

Las sanciones afectan a cuatro empresas que construyen simuladores, componentes electrónicos y programas de desarrollo en general para las fuerzas armadas cubanas, así como tres oficiales involucrados en esas tareas.

También son sancionadas las empresas Serconi, Ceproniquel, Cediniq y Pinares, todas ellas vinculadas a la extracción y utilización del níquel.

Ese rubro "constituye una fuente de ingresos fundamental para el gobierno cubano, al generar divisas mediante la explotación de sus recursos naturales, lo que sostiene al régimen en lugar de beneficiar al pueblo cubano" explicó el Departamento de Estado.

La Administración Trump "no se quedará de brazos cruzados ante el enriquecimiento de la élite de Cuba mediante la extracción de recursos" explicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Las sanciones suponen la prohibición total de acceso al sistema financiero estadounidense, así como a empresas o ciudadanos de este país.

Trump declaró el 29 de enero una nueva "emergencia nacional" respecto a Cuba, a la que considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, a pesar de que la isla vive una durísima crisis económica.

Estados Unidos impuso al mes siguiente un bloqueo petrolero y empezó una larga batería de medidas de ahogo económico.

El gobierno cubano en su práctica totalidad está sancionado, así como todos los sectores oficiales o empresariales clave, desde los servicios de inteligencia hasta el turismo.

El líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, Raúl Castro, de 95 años, está por su parte inculpado formalmente ante la justicia de Estados Unidos por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Raúl Castro era entonces ministro de Defensa.

También han sido sancionados familiares suyos.