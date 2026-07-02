EEUU anuncia la detención de un supuesto miembro de un instituto cubano

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de un cubano que residía en el país, Carlos Antonio Lloga, presuntamente vinculado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sancionado recientemente.

Fundado por el líder cubano Fidel Castro en diciembre de 1960, el ICAP fue sancionado a principios de junio, como parte de la creciente campaña del gobierno de Donald Trump contra la cúpula dirigente de la isla comunista.

Carlos Antonio Lloga fue detenido junto a su esposa y su hijo esta semana "tras la revocación de su estatus legal por parte del secretario [Marco] Rubio", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Lloga mantiene vínculos con el ICAP, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. "Lloga y su esposa e hijo están ahora bajo custodia federal a la espera de su expulsión de Estados Unidos", precisó.

Lloga "pasó más de una década trabajando como subversivo extranjero para el principal frente de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano en Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado.

El ICAP "mantiene una relación larga e íntima con agentes de inteligencia cubanos", aseguró el comunicado.

Su actual presidente, Fernando González Llort, fue condenado por espionaje y cumplió 15 años de cárcel en Estados Unidos, por su papel en la red Avispa descubierta en Florida a finales de la década de 1990.

El ICAP fue creado en los inicios de la Revolución cubana para promover los intereses de Cuba y establecer lazos políticos en todo el mundo, particularmente en América Latina. Durante décadas recibió a las brigadas de trabajadores voluntarios que acudían a la isla.

La Habana presenta al ICAP como "una institución independiente que desarrolla la diplomacia de los pueblos y la solidaridad a través de las Asociaciones de Amistad en todo el mundo", según su sitio internet.

"Bajo la Administración Trump, Estados Unidos nunca se convertirá en hogar de matones del régimen comunista cubano que difunden propaganda, dirigen operaciones de influencia extranjera o buscan librar una revolución contra la civilización estadounidense", aseguró el comunicado oficial.

A causa de las sanciones anunciadas el 4 de junio, el ICAP quedó sometido a la confiscación de todos sus bienes o intereses en Estados Unidos, así como la prohibición de acceder a servicios financieros o empresariales.