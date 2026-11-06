EEUU anuncia sanciones contra empresas del sector petrolero y electrónico en Cuba

Estados Unidos impuso sanciones contra entidades de los sectores petroleros y tecnológicos cubanos, así como contra la hija de la presidenta del conglomerado empresarial Gaesa controlado por los militares, informó este jueves el Departamento de Estado.

Esta nueva oleada de presión económica sobre La Habana incluye por primera vez dos empresas chinas del sector electrónico, CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

"La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para mantener en funcionamiento este sistema, el régimen depende de una red de intermediarios en el extranjero" explicó el comunicado.

Entre las siete empresas afectadas está un operador de buques cisterna de petróleo, Caroil, registrado en Chipre y con tres barcos de su propiedad, así como Tentacool, registrada en Panamá, Internacional Marítima y Petromarca, con dos buques en su haber.

Por otra parte en la lista aparece Any Rodríguez Lastres, "hija de la ya designada presidenta del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), Ania Guillermina Lastres Morera".

GAESA es el mayor conglomerado empresarial de Cuba, con intereses en todos los sectores económicos del país, y ya fue sancionada en mayo de este año.

Paralelamente el Departamento del Tesoro emitió un aviso de sanciones contra "cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores de la electrónica, la manufactura, el ámbito marítimo y la tecnología de la economía cubana".

Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo petrolero de facto sobre el país de 9,4 millones de habitantes, lo que ha agravado la crisis energética ya existente y provoca con regularidad largos cortes de electricidad.

Esta nueva oleada de sanciones implica que esas empresas y personas no pueden acceder al sistema financiero estadounidense. Ninguna empresa estadounidense puede entablar ninguna relación económica con ellas, y los buques cisterna son considerados bienes bloqueados.

Cuba solo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con su propia producción petrolera.

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusa a La Habana de haber revendido durante años el crudo que recibía de Venezuela y otros suministradores para tener acceso a divisas.