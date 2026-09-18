EEUU aprueba venta de 48 cazas F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos aprobó la venta de 48 aviones de combate furtivos F-35 a Arabia Saudita por 24.300 millones de dólares, informó el jueves el Departamento de Estado, en la más reciente gran compra de armas del reino desde el inicio de la guerra con Irán.

Arabia Saudita lleva mucho tiempo intentando adquirir aviones F-35, pero funcionarios de Israel —el único país de la región que opera estas aeronaves— han expresado su preocupación por su venta a Riad.

Esta operación "mejorará la capacidad de Arabia Saudita para disuadir amenazas actuales y futuras al reforzar la defensa de su territorio y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, "aumentará el número de aeronaves operativas de Arabia Saudita y reforzará su capacidad de autodefensa aire-aire y aire-tierra", agregó el texto.

La embajada saudí en Washington celebró la transacción, al señalar que "refleja la solidez y el carácter duradero" de la relación con Estados Unidos.

Agregó que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países "ha contribuido a la estabilidad regional, ha fortalecido nuestras capacidades de defensa colectiva y ha avanzado nuestros intereses de seguridad compartidos".

El Departamento de Estado ha notificado al Congreso sobre la venta propuesta, la cual requeriría aprobación legislativa.

No proporcionó un plazo para la entrega de los aviones.

La venta de los F-35 "no alterará el equilibrio militar en la región", dijo el Departamento de Estado, en consonancia con la política estadounidense de larga data según la cual Israel debe mantener una ventaja militar sobre posibles adversarios regionales.

Hasta ahora, Estados Unidos solo ha permitido la venta de F-35 a sus aliados más cercanos, incluidos varios aliados europeos de la OTAN e Israel.

Washington expulsó a Turquía, miembro de la OTAN, del programa F-35 en 2019 porque la compra por parte de Ankara de un sistema de defensa aérea ruso despertó temores de que Moscú pudiera acceder a la tecnología del avión.