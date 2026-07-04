EEUU celebra sus 250 años en medio de calor extremo y división política

Estados Unidos celebra este sábado sus 250 años, un hito histórico en un momento en que el país está profundamente dividido, con el presidente Donald Trump decidido a asumir un papel protagonista.

El aniversario de la Declaración de Independencia de la Corona británica, firmada en 1776 en Filadelfia, coincide con altas temperaturas en el este del país, donde unos 160 millones de personas se encuentran bajo alertas de clima extremo.

En Washington se pronostican más de 38 °C y una sensación térmica cercana a los 43 °C por la humedad. El tradicional desfile del 4 de julio en la capital federal fue cancelado por el riesgo asociado al calor, según los organizadores.

Trump, que cumplió 80 años el mes pasado, mantiene su agenda pese al bochorno.

Este sábado por la noche (a partir de las 01H45 GMT del domingo) prevé encabezar un mitin político en la explanada del National Mall, además de lo que ha promocionado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.

"Va a hacer aproximadamente 107 grados (Fahrenheit, 41 ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa", aseguró Trump el miércoles.

También prometió vuelos de exhibición y bandas militares para interpretar música patriótica y clásicos estadounidenses, "así como mi lista de reproducción".

Patrick Thompson, profesor de Alexandria, Virginia, un suburbio de Washington, celebrará con una barbacoa típica, pero no irá s ver los fuegos artificiales.

"Seguimos queriendo celebrar al país y ser patriotas", dijo a la AFP Thompson, padre de dos adolescentes.

"Pero todo resulta muy extraño. Hay una especie de sombra que lo empaña, por Trump y también por todo lo relacionado con el 250º aniversario, que al final no ha terminado siendo lo que muchos esperaban", señaló.

- "La amenaza del comunismo" -

El viernes por la noche, Trump visitó el icónico monumento del Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde pronunció un discurso ante las esculturas de cuatro predecesores: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

Aunque exaltó la excepcionalidad estadounidense y elogió a líderes del pasado, afirmó que la identidad del país está bajo un "ataque renovado" de "radicales y extremistas" internos, y resaltó lo que consideró un "resurgimiento de la amenaza comunista".

El líder republicano ha insistido en este tema en las últimas semanas, tras varias victorias del ala izquierda demócrata en elecciones primarias. Los republicanos temen que la impopularidad del presidente les cueste el control del Congreso.

El viernes Trump también enfatizó que ha habido intentos de "cambiar el espíritu estadounidense hasta hacerlo desaparecer".

"No tienen que haber nacido acá, pero tienen que amar lo que hemos construido", subrayó, aunque evitó la retórica antiinmigrante de discursos anteriores.

León XIV, el primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado con Trump por su ofensiva migratoria, aprovechó para destacar su visión inclusiva del sueño americano.

"Defender la vida humana también incluye acoger, proteger y asistir a los inmigrantes, cuyas esperanzas, sacrificios y contribución han formado parte de la historia de este país desde sus inicios", indicó el pontífice, nacido en Chicago.

En Londres, el rey Carlos III afirmó que Reino Unido y el país surgido de sus antiguas colonias seguirían "defendiendo nuestros valores compartidos".

- "Algo muy especial" -

Tras dos siglos y medio de triunfos y tragedias, esclavitud y libertad, guerra civil y guerras mundiales, varias encuestas reflejan a un Estados Unidos dividido sobre su presente y futuro.

Un sondeo de la Universidad Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses considera que Estados Unidos no está a la altura de los ideales enunciados en la Declaración de Independencia, aunque la mayoría de los republicanos cree que sí, y la mayoría de los demócratas cree que no.

Fuera de Washington, Nueva York tendrá un desfile internacional de grandes veleros, con la presencia del vicepresidente JD Vance, sobrevuelos y su propio show de fuegos artificiales.

En Filadelfia, pese al calor, se formaron colas desde temprano para ver la Campana de la Libertad y el Independence Hall.

Habrá conciertos desde Boston hasta Los Ángeles.

Para Karisa Tavassoli, educadora iranoestadounidense en Atlanta, lo esencial del sueño americano sigue vigente.

"Tengo seguridad, tengo libertad de expresión, tengo libertad de religión, puedo vestir como quiera siendo mujer", dijo a la AFP. "Hay muchos defectos aquí, pero tenemos algo muy especial que vale la pena proteger".

Alonzo Coby, miembro de la tribu Shoshone-Bannock, está agradecido de poder celebrar los 250 años de Estados Unidos.

"Pero quiero que la gente recuerde que los nativos americanos están presentes aquí desde mucho antes de estos 250 años", dijo este arquitecto a la AFP en Blackfoot, Idaho.

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