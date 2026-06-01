EEUU dice que tres hombres murieron en un nuevo ataque en el Pacífico

El ejército estadounidense llevó a cabo el sábado un ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental en el que murieron tres hombres, dijeron funcionarios.

El más reciente ataque eleva a más de 200 el total de muertos -según un recuento de la AFP- desde que la administración del presidente Donald Trump comenzó su ofensiva en septiembre pasado.

En una publicación en X, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que "la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

"Tres hombres narcoterroristas murieron durante la acción", agregó.

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban la embarcación en mar abierto antes de quedar envuelta en una gran explosión.

Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron la operación "Lanza del Sur" (Southern Spear) a inicios de septiembre, al Trump insistir que Washington está, en la práctica, en guerra con los carteles de la droga que operan en América Latina.

Pero su administración no ha aportado evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas estén involucradas en el tráfico de drogas.

Expertos legales y grupos de derechos humanos señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que al parecer han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.