EEUU realiza la vigésima quinta ejecución de 2024, la última del año

Un hombre fue ejecutado este jueves en el estado de Oklahoma por matar a una niña de diez años, el preso número 25 en ser sometido a esta pena durante este año en Estados Unidos.

Kevin Ray Underwood, de 45 años, fue ejecutado con la inyección letal en la penitenciaría del estado de Oklahoma en McAlester, informaron las autoridades de la prisión en un comunicado.

El proceso de ejecución comenzó a las 10H04 y Underwood fue declarado muerto diez minutos después. Se trató de la última ejecución del año en Estados Unidos.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 2024 fue el décimo año consecutivo con menos de 30 ejecuciones en el país.

Underwood, que trabajaba en una tienda de comestibles, fue condenado en 2006 por la agresión sexual y el asesinato de Jamie Rose Bolin, hija de sus vecinos en Purcell, en el sur de Oklahoma City.

Bolin fue golpeada con una tabla de cortar de cocina y luego sofocada.

El viernes durante una audiencia de clemencia, Underwood confesó el asesinato y expresó su arrepentimiento: "Reconozco que a pesar de que no quiero morir, reconozco que me lo merezco por lo que hice". "Me gustaría disculparme con la familia de la víctima y con mi familia", agregó.

El miércoles, el estado de Indiana realizó su primer ejecución en 15 años. Joseph Corcoran, de 49 años, fue condenado a muerte por asesinar a su hermano y a otros tres hombres.

Este estado había suspendido las ejecuciones en 2009 porque no lograba obtener las drogas necesarias ante el rechazo de las farmacéuticas a ser asociadas con la pena capital.

Este 2024, se realizaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, en tres de ellas se empleó el controversial método con gas nitrógeno y el resto fueron con la inyección letal.

La ejecuciones de este año se realizaron en nueve estados: seis en Alabama, cinco en Texas, cuatro en Misuri, cuatro en Oklahoma, dos en Carolina del Sur y uno en cada uno de los estados de Florida, Georgia, Indiana y Utah.

Según una encuesta de Gallup, 53% de los estadounidenses están a favor de la pena de muerte para condenado por asesinato, mientras 43% se oponen y 4% no tiene una opinión al respecto.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos y otros seis tienen moratorias en vigor.