EEUU vive la segunda primavera más cálida registrada

Estados Unidos vivió su segunda primavera más cálida registrada hasta ahora, informó el lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), y advirtió además sobre la persistencia de sequía en gran parte del país.

Entre marzo y mayo de 2026, los 48 estados contiguos de Estados Unidos (esto es, sin Alaska ni Hawái) tuvieron una temperatura media de 13,2°C.

La primavera de 2026 se ubica entre las tres más cálidas de los 132 años de mediciones y es la más cálida desde 2012. El inicio de este año también ha sido el más seco desde 1988, según la NOAA.

Por su parte, el archipiélago de Hawái registró la primavera más lluviosa en los 36 años de registros, con más del doble de la precipitación promedio.

Algunas otras regiones también registraron precipitaciones por encima del promedio, pero más de la mitad de los estados contiguos seguían en sequía a comienzos de junio.

Esta situación afecta gran parte del noroeste del país y zonas del suroeste, las Rocosas del norte y las Llanuras centrales. Los pronósticos indican además que podría desarrollarse sequía en partes del Medio Oeste.

El pronóstico de la NOAA prevé cierta mejora en zonas de las Llanuras centrales y meridionales, así como en gran parte del suroeste.

Se espera que junio registre temperaturas superiores al promedio en el oeste y el norte del país, añadió la agencia.

El estado del tiempo en los próximos meses genera creciente atención, ya que varias ciudades albergarán partidos del Mundial de fútbol, algunos en estadios sin techo ni aire acondicionado.

Un informe reciente de científicos advirtió que el "calor extenuante· podría afectar a una cuarta parte de los partidos, incluida la final en Nueva Jersey.

A escala global, los 11 años más calurosos registrados hasta ahora se han producido desde 2015, y la agencia meteorológica de la ONU señaló recientemente que es probable que esta tendencia continúe, con un nuevo récord de calor antes de 2031.

También se prevé que un patrón climático asociado a El Niño se prolongue hasta finales de 2026, lo que aumenta la probabilidad de nuevos récords de temperatura.