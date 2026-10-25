Eisenkot promete unir a Israel ante un Netanyahu que lo pinta como blando con Irán

El candidato israelí Gadi Eisenkot prometió el domingo unir al país al celebrar su último mitin antes de las elecciones del martes, para las cuales el primer ministro Benjamin Netanyahu recibió nuevamente el apoyo de Donald Trump.

Netanyahu ha centrado su campaña en sus credenciales de seguridad, pero Eisenkot lo pintó como incapaz de liderar y prometió instaurar una comisión para investigar los fallos que propiciaron el ataque del movimiento islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las encuestas apuntan a que Netanyahu y Eisenkot, un ex alto mando militar, están codo a codo antes de la votación del martes.

El primer ministro recibió el domingo una nueva manifestación de apoyo de parte del presidente estadounidense Donald Trump.

"Cuando vayan a las urnas, por favor recuerden que 'Bibi' ha sido un excepcional primer ministro guerrero", escribió Trump en su plataforma Truth Social, refiriéndose a Netanyahu por su apodo.

Por su parte, Eisenkot prometió sanar las divisiones en la sociedad israelí tras el polarizante período de Netanyahu, y expresó su "compromiso con la seguridad y la economía".

"Nuestra meta no es que un bando derrote al otro", declaró el domingo ante centenares de seguidores.

"Trabajaremos para unir nuevamente a todos los israelíes, quienes votaron por nosotros y quienes no lo hicieron", agregó.

Con poca experiencia política -en contraste con los 30 años de Netanyahu en la escena- el compromiso de Eisenkot de unir a los israelíes ha resonado en algunos votantes, atraídos por el estilo sencillo de este ex jefe militar.

"Siento que es una roca para nosotros (...), es alguien en quien puedo confiar", comentó Yael Shkedi, un joyero de 66 años en el mitin de Eisenkot.

En su discurso se dirigió a los seguidores titubeantes del partido Likud, de Netanyahu, a quienes urgió cambiar.

Los críticos de Netanyahu lo acusan de poner su sobrevivencia política encima del bien común. El actual primer ministro enfrenta cargos por corrupción, los cuales rechaza.

- "Catástrofe para Israel" -

A lo largo de la campaña, Netanyahu ha apelado a la oposición de los israelíes a la creación de un Estado palestino, y su campaña propagó afiches con la consigna "La derecha o Palestina".

Netanyahu también cita la guerra en marcha que lanzó contra Irán junto a Trump, buscando presentar a su rival como blando con la república islámica.

Hablando en Canal 14 después del mitin de Eisenkot, Netanyahu sugirió que el exgeneral y sus aliados "quieren crear un Estado palestino, una catástrofe para Israel".

"Ellos no van a destruir el programa nuclear iraní", declaró al público en el estudio. "Hemos hecho 90% del trabajo, falta el 10%. ¿Quién lo va a hacer? ¿Eisenkot y la Hermandad Musulmana? No, solo yo puedo hacerlo", dijo.

Eisenkot ha dicho que se opone a un Estado palestino pero prometió contener a los colonos extremistas de Cisjordania ocupada, quienes atacan a los palestinos con impunidad.

En una publicación en X, Eisenkot acusó el sábado a Netanyahu de utilizar la amenaza de Irán cuando le conviene políticamente.

"Nuevamente has fallado de manera espectacular y evidente en lograr los objetivos militares que tú mismo fijaste", agregó.

En tanto, el líder opositor Yair Lapid, quien prometió unirse a una coalición con Eisenkot, aseguró que Netanyahu "perdió el control".

"Netanyahu anunció ayer que la ayuda estadounidense de seguridad se acabó y que las sanciones aplastarían nuestra economía. Esta mañana publicó un video de una bomba atómica sobre Tel Aviv", comentó en X.

"Este hombre perdió el control. Tenemos que enviarlo sin falta a casa", expresó.