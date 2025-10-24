Ejecutan con gas nitrógeno a un condenado en Alabama por quemar a un hombre

Un recluso condenado a muerte en Alabama por quemar a un hombre que le debía dinero por drogas fue ejecutado con gas nitrógeno este jueves en este estado del sur de Estados Unidos.

Anthony Boyd, de 54 años, que siempre mantuvo su inocencia, fue condenado a muerte en 1995 por el asesinato, dos años antes, de Gregory Huguley, de 32 años.

Boyd fue declarado muerto a las 18H33 (23H33 GMT) en la prisión estatal de la localidad de Atmore.

En el juicio, los fiscales dijeron que Boyd y otros tres hombres secuestraron a Huguley a punta de pistola porque supuestamente no pagó 200 dólares de cocaína.

Huguley fue llevado a un campo de béisbol, lo ataron con cinta adhesiva y lo rociaron con gasolina para luego prenderle fuego.

Boyd fue condenado gracias al testimonio de un coacusado, Quintay Cox, quien se libró de la pena de muerte.

Este año se han llevado a cabo 40 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2012, cuando fueron 43.

La hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial, provoca asfixia.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano y comparable a una forma de "tortura".

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.