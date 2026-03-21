Ejército de EEUU afirma que redujo amenaza de Irán sobre estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense afirmó el sábado que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó “reducida” tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un mensaje en video publicado en X.

“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, añadió.

Cooper dijo que lanzaron varias bombas de 5.000 libras (más de 2 toneladas) sobre una instalación subterránea “fortificada” situada a lo largo de la costa de Irán.

El CENTCOM había revelado el martes el uso de las bombas antibúnker, pero en su mensaje del sábado, Cooper detalló su impacto, en medio de una creciente presión sobre Washington para que contenga las repercusiones de la guerra con Irán en los precios del petróleo y el comercio mundial.

Los precios del crudo se han disparado por el pulso en el estrecho, con el barril de Brent del mar del Norte subiendo más de un 50% en el último mes y superando ahora los 105 dólares.

El viernes, el presidente Donald Trump arremetió contra sus aliados de la OTAN al calificarlos de “cobardes” y los instó a asegurar el estrecho.

También afirmó que Estados Unidos estaba cerca de cumplir sus objetivos militares y que consideraba “reducir” sus esfuerzos militares en Oriente Medio.

Cooper señaló que, hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8.000 objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes, en las últimas tres semanas.

Las bombas de 5.000 libras (2.268 kg), que según un informe de Air Force Times de 2022 costaban aproximadamente 288.000 dólares cada una, son menos potentes que las bombas de 30.000 libras (13.600 kg) que Estados Unidos lanzó sobre instalaciones nucleares iraníes el año pasado.