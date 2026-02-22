Ejército de México mata a poderoso capo narco "El Mencho" Oseguera y estalla ola de violencia

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio "El Mencho" Oseguera en un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país.

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho", de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron diversas armas, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

El operativo del ejército desató una ola de violencia en varios estados. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse en calma. "Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados", dijo la mandataria en la red X.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Partidos de fútbol de las ligas masculina, femenina y de expansión, fueron suspendidos, y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos cancelaron decenas de vuelos a México.

- EEUU aplaude operativo -

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

"Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta", señaló un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X.

El ejército mexicano dijo que, para la ejecución del operativo, "además de los trabajos de inteligencia militar central (...) se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump aplaudió el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.

"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", dijo en X Christopher Landau, subsecretario de Estado.

La muerte del "Mencho" ocurre en medio de la presión del presidente Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

- Capo violento -

El estado de Jalisco, que recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026, ordenó la cancelación de eventos masivos este domingo y la suspensión de clases presenciales el lunes.

En Guadalajara, capital de Jalisco, diversos negocios, desde farmacias hasta tiendas de conveniencia y gasolineras, cerraron sus puertas y las calles lucen semivacías, constató la AFP.

"Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas. Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos", dijo a AFP María Medina, quien trabaja en una tienda de conveniencia incendiada por sujetos armados.

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Oseguera es también un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch.

El 20 de junio de 2020 el "Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas murieron, entre ellos dos escoltas.