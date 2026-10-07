El 7 de octubre de 2023 fue “el día más doloroso para el Estado de Israel”, embajador Cohen

Se cumplen tres años de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Seis mil terroristas de Hamás, la Yihad Islámica e inclusive civiles gazatíes se lanzaron contra la población civil en la frontera sur de Israel, los puestos militares y policiales y un festival de jóvenes que abogaban por la paz. El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, lo calificó como 'el día más doloroso, trágico y horrible en la historia del Estado de Israel y del pueblo judío desde el Holocausto'. Advirtió que el asesinato de 1,200 niños, jóvenes, ancianos y familias enteras, abrió 'una herida nacional' y lamentó que el mundo comience a olvidar la masacre terrorista.Acusó directamente al régimen islámico de Irán como 'la cabeza de la serpiente del terrorismo' que financia y entrena a los grupos terroristas como Hamás, Yihad Islámica y Hezbolá. 'Exigimos al mundo', insistió el embajador Matty Cohen , 'recordar el 7 de octubre de 2023, para que no vuelva a sucederle a Israel ni a ningún otro país'.