El autor de los ataques de París en 2015 contempla un proceso de justicia restaurativa

Salah Abdeslam, único miembro vivo del comando que perpetró los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, desearía "abrir una puerta a las partes civiles" en un proceso de "justicia restaurativa", informó el martes su abogada.

Francia conmemorará el jueves con un homenaje a las víctimas el décimo aniversario de los atentados que dejaron 130 muertos y cientos de heridos en París y la ciudad cercana de Saint Denis. Abdeslam está encarcelado en la prisión de Vendin le Vieil (norte) por su participación.

"Tenemos a una persona (...) que querría poder explicar la situación y tal vez hablar, abrir una puerta a las partes civiles, si estas lo desean, para poder hablar de la detención y [del] juicio", declaró Olivia Ronen en la emisora franceinfo.

"Así se ha expresado y es una petición que también han hecho algunas partes civiles, poder ponerse en contacto con él", aseguró.

Arthur Dénouveaux, superviviente del ataque en la sala de conciertos Bataclan -donde murieron 90 personas- y presidente de la asociación Life for Paris, respondió en X a Ronen que "varias víctimas de los atentados" estaban interesadas en la justicia restaurativa, "lo que podría dar lugar, como en España o Italia, a encuentros en prisión con su cliente".

La justicia restaurativa no sustituye a la justicia penal. Los encuentros entre autores y víctimas de un mismo delito, pero no del mismo caso, constituyen la medida más conocida.

Existen otros mecanismos, como la mediación restaurativa, que reúne a la víctima y al autor del mismo caso.

Abdeslam fue interrogado la semana pasada por un caso sobre la posesión ilícita en prisión de una memoria USB, que según la fiscalía nacional antiterrorista (Pnat) contenía documentos "relacionados con la propaganda oficial de organizaciones terroristas, el Estado Islámico o Al Qaida".

La Pnat solicitó su "posterior imputación".

Este USB le fue entregado durante una visita por su expareja, identificada como Maëva B., quien fue doblemente imputada y encarcelada.