El brote de hantavirus debería concluir oficialmente el 2 de julio, según la OMS

El mortal brote de hantavirus en un crucero, que desató alarma internacional, debería declararse oficialmente terminado el 2 de julio, anunció el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).Sin embargo, aunque el episodio se acerca a su fin para las personas que aún están en cuarentena, para los científicos y expertos el trabajo apenas está comenzando.Trabajarán con las muestras del virus para ver si se pueden desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas para futuros brotes.Hubo 12 casos confirmados y uno probable relacionados con el crucero "MV Hondius", incluido tres fallecimientos, en un brote que desencadenó una alerta sanitaria internacional.El barco, con bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril de Ushuaia, Argentina, rumbo a islas remotas del Atlántico Sur, entre ellas Tristán da Cunha, antes de dirigirse al norte hacia Tenerife, en las Islas Canarias españolas, donde se evacuó a los pasajeros que permanecían a bordo.El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el miércoles que, en total, se identificaron y se hizo seguimiento de más de 650 contactos por parte de las autoridades sanitarias en 33 países y territorios."Todos excepto 54 contactos han completado su período de cuarentena, y está previsto que los contactos restantes completen su período de cuarentena para el 2 de julio", dijo en una rueda de prensa en la sede de la OMS en Ginebra."Si no se notifican más casos para entonces, la OMS considerará que el brote ha terminado", explicó.