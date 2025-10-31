El candidato centrista de Países Bajos reivindica la victoria en las legislativas

El dirigente centrista neerlandés Rob Jetten, reivindicó este viernes la victoria de su partido D66 en las reñidas elecciones legislativas frente a la extrema derecha, y afirmó que su sorpresivo éxito demuestra que los movimientos populistas pueden ser derrocados en Europa.

Jetten, de 38 años, está en camino de convertirse en el dirigente más joven y abiertamente homosexual de la quinta economía de la Unión Europea, según las proyecciones de la agencia de noticias local ANP. Pero aún quedan por delante largas negociaciones para formar una coalición.

Los países europeos siguieron las elecciones legislativas de Países Bajos con atención y las vieron como un barómetro del poder de la extrema derecha en el continente, donde partidos similares encabezan las encuestas en Francia, Alemania y Reino Unido.

Jetten, líder de la formación progresista y liberal D66, declaró a la AFP que su mensaje positivo y optimista convenció a los votantes y le permitió obtener una victoria frente a Geert Wilders, conocido por sus posturas antiislámicas y antiinmigración.

"Creo que demostramos al resto de Europa y al mundo entero que es posible derrotar a los movimientos populistas haciendo campaña con un mensaje positivo para el país", afirmó.

"Estoy increíblemente feliz de que hayamos sido el partido más votado en estas elecciones. Es un resultado histórico para el D66. Al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad", añadió.

A falta de escrutar los votos de una circunscripción y los emitidos por correo desde el extranjero, Jetten mantiene una estrecha ventaja de 15.155 votos sobre Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV), según la ANP.

Las proyecciones de la agencia, encargada de recopilar y difundir los resultados del voto, fueron citadas inmediatamente por varios medios de comunicación neerlandeses, incluida la cadena pública NOS.

- Coalición de partidos afines -

Los votos por correo ya se están contando en La Haya, pero el resultado no se anunciará antes del lunes por la noche como muy pronto.

Históricamente, los expatriados han votado a partidos más centristas y de izquierdas. En las últimas elecciones de 2023, el D66 superó al PVV por casi 3.000 votos por correo.

El martes, los principales políticos se reunirán en el Parlamento para elegir a un "ojeador", que sondeará a los partidos para ver quién está dispuesto a trabajar con quién.

Si se confirma su victoria en las elecciones, Jetten deberá formar una coalición de partidos afines con una mayoría de al menos 76 escaños en el Parlamento, compuesto por 150 miembros.

Su principal vía para lograrlo parece ser una especie de "gran coalición" con el partido de centro-derecha CDA (18 escaños), el liberal VVD (22) y el grupo Izquierda Verde/Partido del Trabajo (20). El partido D66 de Jetten cuenta con 26 escaños.

Sin embargo, existen dudas sobre si el VVD y los Verdes/Laboristas trabajarán juntos.

Hasta que se forme un gobierno, el primer ministro interino Dick Schoof seguirá al frente del Ejecutivo. "Preveo que seguiré siendo primer ministro en Navidad", declaró el viernes.

Todos los partidos han excluido a Wilders, que torpedeó la última coalición al retirar al PVV en una disputa sobre inmigración.