El candidato del líder de los serbios de Bosnia gana la presidencia, según resultados preliminares

El candidato del partido del presidente destituido de la entidad serbia de Bosnia, Milorad Dodik, ganó las elecciones anticipadas para reemplazarlo, según los resultados preliminares oficiales difundidos el domingo por la noche.

Sinisa Karan obtuvo el 50,9% de los votos frente al 47,81% de su principal rival, Branko Blanusa, de acuerdo con los datos publicados por la comisión electoral central. Los resultados se basan en el recuento de casi el 93% de las mesas de votación.

Dodik fue destituido en agosto tras ser condenado por ignorar decisiones de Christian Schmidt, designado como supervisor del acuerdo de paz que ha permitido mantener unida a Bosnia desde el fin de su guerra entre etnias de los años 1990.

El conflicto dividió el país en dos mitades semiautónomas, la República Srpska (RS) y una federación Bosnio-Croata, ligadas por débiles instituciones centrales.

La votación del domingo era considerada una prueba crucial para el partido nacionalista SNSD, de Dodik, que durante dos décadas ha estado al frente de la entidad serbia.

"La elección de hoy fue ganada por nuestro candidato Sinisa Karan. Eso es incuestionable", declaró Dodik a seguidores en la sede de su partido en Banja Luka.

Karan, un exministro del Interior de 63 años, es aliado cercano de Dodik y estará al frente de la RS por menos de un año, antes de las elecciones generales de octubre de 2026.

El presidente nombra al primer ministro y promulga leyes, pero si no tiene una mayoría en el Parlamento sus poderes son limitados.

A la elección se presentaron seis candidatos, incluido Karan, quien llegó como favorito.

Desde hace 30 años, la vida política y las leyes de Bosnia están supervisadas por un alto representante internacional encargado de hacer cumplir el acuerdo de paz de Dayton, cargo ocupado desde hace cuatro años por el alemán Schmidt.

Dodik, afín a Rusia, denunció sin cese las prerrogativas de Schmidt y formuló múltiples amenazas secesionistas que llevaron a su condena en agosto.