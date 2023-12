El chileno juzgado por el asesinato de su exnovia en Francia denuncia una "acusación horrible"

El chileno Nicolás Zepeda, juzgado en Francia por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016, denunció este lunes una "acusación horrible", al inicio de su esperado interrogatorio tras dos semanas de proceso.

"Yo he esperado mucho este momento, pese a la presión, al estrés. Es una acusación horrible por algo que no he hecho", dijo Zepeda, de pie en el banquillo de los acusados del palacio de justicia de Vesoul (este).

"El momento llegó. Estoy listo para responder a las preguntas. Ya no tengo miedo a responderles", agregó Zepeda, que niega haber matado en la madrugada del 5 de diciembre a Kurosaki. Su cadáver nunca apareció.

Zepeda fue condenado en primera instancia en 2022 a 28 años de prisión por el asesinato premeditado de Kurosaki en su residencia de estudiantes en Besanzón (este), pero recurrió la sentencia. Ahora enfrenta de nuevo la cadena perpetua.

Con voz pausada, hablando en francés y vestido con un suéter de forro polar negro, el acusado de 33 años empezó a responder a las preguntas del presidente del tribunal de apelación, François Arnaud, sobre la relación con Kurosaki y su ruptura.

"Los dos somos celosos, hasta cierto punto", confesó el acusado, al narrar los últimos meses de su relación en Japón antes de que Kurosaki se fuera a estudiar a Francia y sus discusiones posteriores.

Aunque aseguró que "apoyó" a su exnovia cuando decidió irse a estudiar a Francia, pese a una "reticencia inicial", destacó que finalmente decidió que no podía continuar con ella y que debían dejarlo.

- Petición de aplazamiento, rechazada -

El interrogatorio se anuncia extenso y podría continuar el martes. El fiscal Étienne Manteaux ya expresó varias veces su deseo de poder empezar a preguntar al acusado, con una extensa lista de cuestiones.

Sin embargo, este esperado momento se retrasó en varias ocasiones. El jueves, Arnaud suspendió el juicio hasta este lunes cuando Zepeda, entre lágrimas, denunció un agresión en prisión.

Muestra de la expectación generada, el público de esta pequeña ciudad de 15.000 habitantes abarrota la sala donde se desarrolla la audiencia, así como una sala anexa, en estos últimos y fríos días de otoño boreal.

Pero cuando el proceso se reanudó, los abogados de la defensa solicitaron en vano un aplazamiento, al denunciar un error de procedimiento durante la declaración, la semana anterior, del investigador Christophe Touris.

"Desde el inicio de la organización del juicio, los investigadores necesitan en cada audiencia agregar nuevos actos de investigación, lo que no tienen derecho a hacer. Es ilegal", dijo a la prensa Sylvain Cormier, abogado defensor.

El veredicto del juicio en apelación se espera el jueves. En caso de nueva condena, la defensa podría recurrirla ante la Corte de Casación, que podría ordenar un nuevo juicio si considerase que no se respetó el procedimiento judicial.