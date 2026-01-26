El clima extremo dificulta la lucha contra los incendios en la Patagonia argentina

Incendios forestales en la Patagonia argentina consumieron hasta este sábado al menos 36.000 hectáreas de bosque, mientras cientos de brigadistas intentan contener las llamas en un contexto climático extremo para los próximos días.

El incendio al que se le destinan más recursos ocurre en el Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut (sur), donde según el último parte oficial se quemaron ya 10.000 hectáreas.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, dijo este sábado en X que por las "condiciones climáticas adversas" se debió "intensificar el operativo".

"Hoy trabajan en la zona 400 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos de apoyo, personal sanitario y fuerzas de seguridad", detalló.

Además, hay 15 medios aéreos, entre aviones hidrantes y helicópteros, pero el humo obstruye su tarea y están "a la espera de que mejoren las condiciones de visibilidad"

Las altas temperaturas, sequía y vientos fuertes configuran allí un contexto climático "crítico", explicó a la AFP este sábado Laura Mirantes, coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencias de la provincia.

"Estamos hablando de 30 grados, humedad del 20%, cero precipitaciones y ráfagas de viento que por supuesto van a alterar y revolucionar la operativa", completó la funcionaria.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó hasta el martes la alerta roja de peligro de incendios en la región.

El incendio en Los Alerces inició el 9 de diciembre por un rayo y avanzó lentamente hasta que en las últimas semanas se salió de control.

Esta semana superó los límites del Parque Nacional y se acercó por el norte al pueblo de Villa Lago Rivadavia, donde una vivienda fue arrasada por el fuego y se evacuaron seis familias.

"Es la problemática año tras año acá en la Patagonia. Un incendio descontrolado totalmente", dijo este sábado al canal TN Raúl, vecino de la región que fue a ayudar a amigos a la pequeña localidad de menos de 200 habitantes.

"La gente se enoja con los brigadistas, pero los chicos no dan abasto (...) Dan todo. Y hay incendios en todos lados", agregó.

El otro incendio forestal que azota a la provincia abarca unas 22.293 hectáreas entre el paraje Puerto Patriada y la localidad de Epuyén, unos 54 kilómetros al norte de Villa Lago Rivadavia, aunque este sábado estaba "contenido en un 85%", según reportó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Otros incendios en Chubut y la vecina provincia de Santa Cruz, ya controlados o extinguidos, elevan a más de 36.000 las hectáreas afectadas por el fuego desde que inició el verano austral.

Chile también enfrenta una serie de incendios en el sur del país que hasta la fecha dejan 21 víctimas, 42.000 hectáreas consumidas por las llamas y 20.000 damnificados, según las autoridades. Biobío, Ñuble y la Araucanía son las regiones más afectadas.