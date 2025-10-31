El Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia la violencia contra los trabajadores humanitarios en Gaza y Sudán

El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció el viernes el aumento de la violencia contra los trabajadores humanitarios, especialmente en Gaza y Sudán, donde cinco voluntarios de la Media Luna Roja fueron asesinados esta semana.

"Hay un aumento de la violencia contra los trabajadores humanitarios en Sudán, Gaza y otros lugares, lo cual nos preocupa mucho", afirmó Pierre Krähenbühl en una entrevista con la AFP en Manama, la capital de Bahréin.

La organización informó el martes que cinco voluntarios de la Media Luna Roja sudanesa fueron asesinados en el estado de Kordofán del Norte, escenario de enfrentamientos entre militares y paramilitares que luchan desde abril de 2023 por el poder en Sudán, donde diversas fuentes y testimonios reportan violencia letal.

El responsable del CICR aseguró que las visitas a los detenidos palestinos no representan ningún peligro, luego de que Israel las prohibiera por motivos de seguridad.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el miércoles haber prohibido el acceso de la Cruz Roja a palestinos detenidos por Israel, argumentando que dichas visitas pondrían "en peligro la seguridad nacional".

"Estas visitas no constituyen en modo alguno una amenaza para la seguridad o la seguridad nacional" de Israel, subrayó Krähenbühl.