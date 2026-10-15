El Congreso de Brasil aprueba la reducción de la semana laboral, promesa de Lula antes del balotaje

El Congreso brasileño aprobó este miércoles una reducción de la semana laboral, una de las apuestas del presidente Lula para remontar su desventaja ante el derechista Flávio Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre.

La medida, promovida por el gobierno desde hace meses, fija dos días de descanso remunerado en lugar de uno como actualmente y reduce de 44 a 40 horas el límite de horas semanales trabajadas.

El Senado aprobó este miércoles la reforma constitucional por 75 votos a favor y apenas uno en contra.

Con esto completa su trámite legislativo, después de haber sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados.

"Desde la Constitución de 1988, estoy seguro de que es la mayor conquista de los trabajadores brasileños", afirmó el relator del proyecto en el Senado, Omar Aziz.

Tras la votación, un grupo de senadores entonó cánticos en favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Su aprobación fue una de las banderas de las recientes manifestaciones multitudinarias de apoyo a la reelección del izquierdista frente al hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

"Estoy seguro de que un logro como este jamás será revocado, porque no fue una victoria burocrática, sino que surgió de las calles y del anhelo histórico de los trabajadores", festejó Lula, ex líder sindical, en un video en sus redes sociales.

El senador Flávio Bolsonaro, que había calificado inicialmente la propuesta de "oportunista", terminó votando a favor.

- Oportunismo -

Lula aprovechó el giro para devolverle la crítica a su rival.

"Es importante tener en cuenta que nuestros adversarios decidieron ayer que van a votar a favor. Quieren votar por oportunismo electoral", había dicho el mandatario en otro video publicado antes de la aprobación.

Lula perdió la primera vuelta del 4 de octubre con el 45% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro.

Según miembros de su campaña, el veterano político confía en que la aprobación del proyecto impulse su remontada.

Una encuesta del instituto Quaest divulgada este miércoles da a Flávio Bolsonaro el 46% de las intenciones de voto, contra el 44% de Lula, un empate técnico dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

- Aplicación gradual -

El proyecto apunta a los sectores populares que históricamente han sido la base electoral de Lula.

Millones de brasileños trabajan actualmente seis días por semana, un régimen conocido como "6x1".

La reducción se aplicará de forma gradual a lo largo de los próximos 14 meses.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro propuso un plan de recortes del gasto público inspirado en las políticas del presidente argentino Javier Milei.

La bancada conservadora en el Parlamento defendía una alternativa que permitía a cada empleado negociar con su empleador las horas de trabajo semanales.

Pero tras una serie de movilizaciones multitudinarias en varias ciudades, Flávio Bolsonaro anunció su cambio de postura.

"Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1", dijo el martes.