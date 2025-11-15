El Consejo de Seguridad de ONU votará el lunes sobre el plan de Gaza de Trump, según fuentes diplomáticas

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el próximo lunes un proyecto de resolución para respaldar el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron el viernes fuentes diplomáticas.

El borrador, modificado varias veces y visto por la AFP, prevé en particular otorgar un mandato hasta finales de diciembre de 2027 a un "comité de paz" que se supone será presidido por Trump y autorizar el despliegue de una "fuerza internacional de estabilización".

La semana pasada, los diplomáticos estadounidenses iniciaron negociaciones dentro del Consejo de Seguridad de 15 miembros sobre un texto que daría seguimiento al alto el fuego en la guerra de dos años entre Israel y Hamás y respaldaría el plan de Trump.

Estados Unidos y varias naciones árabes y de mayoría musulmana, incluidas Egipto, Arabia Saudita y Turquía, han pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte rápidamente la resolución.