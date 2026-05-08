El CPJ exige avances en la investigación de EEUU sobre la periodista Shireen Abu Akleh, abatida en Cisjordania

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió a las autoridades de Estados Unidos avances en la investigación sobre la muerte de la periodista palestinoestadounidense Shireen Abu Akleh, quien fue abatida a tiros por el ejército israelí cuando cubría para Al Jazeera en la Cisjordania ocupada en 2022.

En una carta dirigida al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al jefe del FBI, Kash Patel, el grupo internacional de defensa de la libertad de prensa exigió una "actualización pública sobre los avances" en el caso de la muerte de Abu Akleh.

"Aunque, según se informó, el FBI abrió una investigación sobre su asesinato en noviembre de 2022, no ha mostrado ningún avance demostrable", señaló la carta.

El CPJ añadió que "no tiene conocimiento de que se hayan realizado entrevistas formales con testigos, pese a la disposición de múltiples testigos a cooperar".

Abu Akleh tenía 51 años cuando fue alcanzada por disparos de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el 11 de mayo de 2022, mientras cubría una incursión israelí en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, indicó el CPJ.

El entonces primer ministro israelí, Naftali Bennett, afirmó inicialmente que era probable que el fuego de combatientes palestinos hubiera causado su muerte.

Las FDI emitieron posteriormente un comunicado en el que señalaban que "no es posible determinar de manera inequívoca el origen de los disparos" que mataron a Abu Akleh.

Sin embargo, añadieron que existía "una alta probabilidad" de que la periodista "fuera alcanzada accidentalmente por disparos de las FDI".