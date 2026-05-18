El crucero afectado por brote de hantavirus se acerca al final de su travesía

El crucero que desató alarma mundial por un brote de hantavirus termina su travesía este lunes en Róterdam, donde los tripulantes que permanecen a bordo serán puestos en cuarentena aún cuando la OMS considera que el riesgo de salud pública es "bajo".

El MV Hondius, que partió el 1 de abril de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde, sufrió un brote de hantavirus, con tres casos mortales.

Está previsto que el crucero llegue al puerto neerlandés entre las 10H00 hora local (0800 GMT) y el mediodía del lunes, según las autoridades. Allí desembarcarán 27 personas que siguen a bordo, de los cuales 25 son miembros de la tripulación y dos son miembros del personal médico del navío, propiedad de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.

"Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo", anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.

La OMS añadió que "aunque pueden seguir apareciendo otros casos entre los pasajeros y miembros de la tripulación", el riesgo de transmisión "debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control".

Este virus tiene un periodo de incubación de varias semanas, por lo que todavía pueden emerger más casos.

Hasta el momento se confirmaron al menos seis casos positivos y hay otro caso probable, según un recuento de AFP a partir de fuentes oficiales.

En Canadá, una pasajera del crucero en cuarentena dio un resultado "presuntamente positivo al hantavirus de los Andes", informó el sábado la Agencia de Salud Pública del país.

- Aislamiento y repatriación -

Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene pabellón neerlandés.

Dos personas - un neerlandés y un británico - fueron evacuados de emergencia a Países Bajos donde fueron hospitalizados.

Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas.

Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos han dado negativo a la prueba al virus. Algunos siguen allí en cuarentena, otros ya volaron hacia sus países.

Todas las personas a bordo son asintomáticas, según Oceanwide Expeditions, y están siendo monitoreados de cerca por los dos miembros del personal médico a bordo.

- La cepa Andes -

Las personas que desembarcarán el lunes son 17 filipinos, cuatro neerlandeses -dos tripulantes y dos trabajadores del equipo médico-, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco.

Algunos permanecerán en cuarentena en el puerto y otros podrán realizar el aislamiento en sus domicilios.

En el navío todavía está el cuerpo de una mujer alemana que murió durante la travesía.

Tras atracar, el barco será sometido a un exhaustivo procedimiento de limpieza y desinfección, afirmó el operador.

El crucero salió de la Patagonia argentina, pasó por algunas islas remotas del sur del Atlántico y luego emprendió rumbo norte para llegar a Cabo Verde, en las costas de África.

Debido al brote, el barco navegó hacia Tenerife, en las islas Canarias, donde se realizaron evacuaciones por avión.

La operación para repatriar a las personas a bordo del MV Hondius representó varios desafíos diplomáticos para que distintos países recibieran y trataran a los pasajeros.

Cabo Verde rechazó que el barco atracara y el crucero tuvo que permanecer fondeado frente a las costas de la capital, Praia, mientras tres personas eran evacuadas hacia Europa en avión.

El gobierno central de España tuvo que negociar con la administración regional de Canarias para que el barco pudiera realizar la operación de evacuación desde Tenerife.

El contagio inicial de hantavirus ocurre por exposición a saliva, orina o heces de roedores infectados, en general en ambientes cerrados. Esta enfermedad es endémica en Argentina, donde comenzó el viaje.

Los contagiados presentan la cepa Andes, la única documentada que puede transmitirse de persona a persona.