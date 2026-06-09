El director general de la OMS elogia los esfuerzos de Uganda contra el ébola

El director de la Organización Mundial de la Salud visitó Uganda el lunes y elogió sus esfuerzos para limitar la propagación de un brote de ébola procedente de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

La OMS ha declarado una emergencia sanitaria internacional debido al brote, que ha causado 515 infecciones confirmadas en la RDC, incluidas 91 muertes, desde que se anunció el 15 de mayo en el noreste del país.

Uganda ha registrado 19 casos y dos muertes. Todos menos cinco han sido ciudadanos congoleños que cruzaron la frontera.

"La tasa de éxito en el manejo del ébola en Uganda ha sido buena", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una visita al Hospital Nacional de Referencia Mulago, en la capital, Kampala.

"Gracias a la experiencia adquirida en la gestión de emergencias de salud pública, la tasa de letalidad es inferior al 1%", dijo, y añadió que la OMS había apoyado la formación de 148 trabajadores sanitarios para la respuesta al ébola.

Destacó además la decisión del gobierno de cancelar las celebraciones anuales del Día de los Mártires el 3 de junio, que normalmente atraen a grandes multitudes de toda la región.

"Fue una decisión acertada porque el ébola se propaga rápidamente en este tipo de concentraciones. Ahora estamos contabilizando 19 casos y, si la celebración del Día de los Mártires hubiera tenido lugar, ahora estaríamos hablando de tres cifras", dijo Tedros.

El director de la OMS se reunió con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y señaló que hablaron de la "colaboración transfronteriza".

"No hay necesidad de restricciones, ya que afectan a la economía", dijo Tedros. "Las restricciones en realidad no ayudan... La solución es abordar el epicentro".

El jefe de la OMS había visitado recientemente la República Democrática del Congo, un vasto país del África central con más de 100 millones de habitantes, que ahora sufre su 17º brote de ébola.

No existe una vacuna o tratamiento específico para la cepa Bundibugyo del ébola, responsable del último brote.

El ébola, que se transmite por contacto cercano y a través de los fluidos corporales, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.