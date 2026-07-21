El ejército de Líbano comienza a desplegarse en zonas del sur del país

El ejército libanés anunció el martes que inició su despliegue en una localidad del sur del país en virtud de un acuerdo con Israel, auspiciado por Washington, que busca el desarme del movimiento Hezbolá.

Esta medida se produce el mismo día en que el presidente libanés, Joseph Aoun, se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

"Las unidades militares comenzaron esta mañana a desplegarse en Zawtar al Garbiya", una localidad de la región sureña de Nabatieh, anunció el ejército en un comunicado del ejército.

Medios libaneses mostraron vehículos del ejército, uno de ellos con la bandera libanesa, entrando en el poblado ubicado en el límite de la "zona de seguridad" establecida por el ejército israelí.

El establecimiento de tres "zonas piloto" bajo el control de las fuerzas armadas libanesas está comprendido en el marco tripartito, firmado en junio por Líbano, Israel y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

Este despliegue es la primera prueba del acuerdo, cuyo objetivo es lograr la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el desarme del movimiento proiraní Hezbolá.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado el lunes por la noche que el ejército libanés había comenzado a garantizar la seguridad de tres aldeas del sur: Zawtar Al Garbiya, Froun y Srifa.

Sin embargo, el ejército israelí no está presente en estas dos últimas localidades.

"Esta es la oportunidad para que el Estado libanés comience a reafirmar su control sobre las zonas históricamente dominadas por Hezbolá", comentó un alto funcionario de la diplomacia estadounidense.

Por su parte, el ejército israelí declaró que "adaptaría su despliegue en una de las zonas piloto para permitir que las fuerzas armadas libanesas cumplan su misión, a la vez que garantiza la seguridad de los soldados de Tsahal [el ejército de Israel] y preserva su derecho a la autodefensa y a neutralizar las amenazas".

El movimiento libanés Hezbolá, aliado de Irán, se opone al acuerdo con Israel y se niega a ser desarmado.

El grupo había arrastrado al país a principios de marzo a una nueva guerra con Israel, en solidaridad con los ataques israeloestadounidenses contra la república islámica, que desataron la guerra en Oriente Medio.