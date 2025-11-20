El ejército de Pakistán anuncia haber matado a 23 insurgentes en la frontera afgana

Las fuerzas de seguridad de Pakistán mataron a 23 insurgentes en dos operaciones cerca de la frontera con Afganistán, una semana después de un atentado suicida que dejó 12 muertos en la capital Islamabad, informó el ejército este jueves.

Los insurgentes pertenecían al Talibán Pakistaní (TPP) o sus grupos afiliados, indicó el ejército en un comunicado, en el cual acusó a su archirrival India de apoyarlos.

Las operaciones se realizaron en el distrito de Kurran, de la provincia de Jaiber Pajtunjuá, un foco de actividad insurgente transfronteriza, en especial desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán en 2021.

"Pakistán continuará a todo vapor erradicando del país la amenaza de terrorismo patrocinado y apoyado desde el exterior", agregó el ejército.

Islamabad acusa a Afganistán de apoyar a grupos combatientes, en especial el TTP, que lanzan ataques contra Pakistán.

Pakistán también endureció en los últimos meses su discurso contra India, a la que acusa de apoyar a los grupos combatientes.

Afganistán e India niegan cualquier relación con los ataques.

Doce personas murieron y decenas fueron heridas la semana pasada en un bombardeo suicida frente a una corte de Islamabad, la capital paquistaní, de la que Pakistán acusó a Afganistán.

Una facción del TTP se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado fuertemente con varios enfrentamientos transfronterizos que han provocado los peores combates en años.

Los dos países acordaron en octubre una frágil tregua pero no lograron concluir sus términos después de varias rondas de conversaciones en Catar.