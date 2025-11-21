El ejército israelí afirma haber matado a cinco combatientes palestinos en Gaza

El ejercito israelí afirmó haber matado el viernes a cinco combatientes palestinos en una zona controlada por sus tropas en el sur de la Franja de Gaza.

El incidente ocurre después de dos días de bombardeos mortales en el territorio, que ponen en peligro la frágil tregua en vigor desde el 10 de octubre entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Según el comunicado militar, las tropas israelíes identificaron "a cinco terroristas que emergieron de una infraestructura subterránea en el este de Rafah". "Los terroristas se acercaron, representando una amenaza inmediata. Posteriormente la FAI (fuerza aérea) los eliminó", agregó.

Un hospital de Gaza también dijo a la AFP que una persona murió por fuego israelí en otro incidente cerca de Jan Yunis, en una zona fuera del control del ejército israelí.

El miércoles Gaza vivió uno de sus días más mortales desde el inicio de la tregua. Un total de 27 personas murieron en ataques en todo el territorio, según la agencia Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás.

El jueves murieron otras cinco personas, indicó esta misma fuente.

Según el Ministerio de Salud en Gaza, administrado por Hamás, 312 palestinos fueron abatidos por fuego israelí desde que comenzó la tregua.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. Hamás rechazó la resolución por no satisfacer las "demandas políticas y humanitarias" de los palestinos.

La guerra se desencadenó por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que resultó en la muerte de 1.221 personas.

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado al menos a 69.546 personas, según cifras del ministerio de salud que la ONU considera fiables.