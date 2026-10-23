El ejército israelí afirma haber matado a dos personas tras un tiroteo en Cisjordania

Las tropas israelíes abatieron este viernes a dos presuntos agresores palestinos en Cisjordania tras un tiroteo que dejó al menos cinco heridos, informaron las autoridades.

Imágenes compartidas por los equipos de rescate mostraban un cuerpo sin vida vestido con ropa de calle junto a una gasolinera, mientras los soldados israelíes patrullaban en todas direcciones.

El ejército del Estado hebreo informó que los militares se habían desplazado rápidamente a la zona del cruce de Judea, cerca de la conflictiva ciudad de Hebrón, tras el ataque a tiros ocurrido a primera hora de la mañana.

"Soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) neutralizaron a dos terroristas y continúan con las búsquedas en la zona", señaló en un comunicado.

El tiroteo inicial dejó cinco heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico, informó Magen David Adom, el servicio de rescate médico de emergencia de Israel.

El incidente se produce en un momento en que las tensiones se intensifican en Cisjordania, entre otras cosas, por los ataques de colonos israelíes extremistas contra recolectores de aceitunas palestinos, y a pocos días de las elecciones en Israel.