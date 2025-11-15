El embajador de Ucrania afirma que jóvenes sudafricanos fueron "engañados" para combatir con el bando ruso

El embajador de Ucrania en Sudáfrica instó este jueves a los ciudadanos de ese país a evitar involucrarse en la invasión rusa, y dijo a AFP que 17 hombres fueron captados como mercenarios para combatir con las fuerzas de Moscú.

El gobierno sudafricano dijo la semana pasada que había recibido "llamadas de socorro" de hombres que se habían visto atrapados en el epicentro de los combates en la región ucraniana del Donbás, pidiendo que los llevaran de vuelta a casa.

Según la presidencia sudafricana, a los hombres, de entre 20 y 39 años, los convencieron para unirse a fuerzas de mercenarios prometiéndoles unos "lucrativos contratos de trabajo" pero sin precisarles con qué bando iban a luchar.

Sin embargo, el medio local News24 y las autoridades ucranianas afirman que combatían con el bando ruso.

El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, dijo la semana pasada que al menos 1.436 ciudadanos de 36 países africanos estarían luchando en las filas rusas.

"Esperamos que esta situación, con Rusia violando la legislación sudafricana y atrayendo o induciendo a esta gente a esta guerra (servirá) (...) para abrirle los ojos a la sociedad sudafricana", dijo el embajador ucraniano Oleksander Shsherba.

En Sudáfrica, es ilegal unirse a ejércitos extranjeros salvo si se hace con la autorización del gobierno.

"Desde que esto estalló, he recibido correos electrónicos de familiares de esos jóvenes que fueron atraídos al frente. Y estaban desesperados", explicó Shsherba.

"Mi mensaje a los ciudadanos sudafricanos ahora mismo es: por favor, no se dejen engañar y no se involucren en esta guerra bárbara e injusta", agregó el embajador.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ordenó investigar el reclutamiento de ciudadanos de su país como mercenarios, después de que News24 afirmara que esos individuos habían sido enviados a Rusia por el partido MK, del expresidente Jacob Zuma --afín a Moscú-- para recibir entrenamiento en el ámbito de la seguridad.