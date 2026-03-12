El emisario ruso destaca una "reunión productiva" con negociadores estadounidenses

El emisario del presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el miércoles que sostuvo una "reunión productiva" con negociadores estadounidenses, en las primeras conversaciones entre los dos países desde el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero.

Las discusiones en Florida se dieron luego de que Estados Unidos levantara esta semana algunas sanciones contra el petróleo ruso, impuestas tras la invasión rusa a Ucrania de 2022, para aliviar los precios del crudo en plena guerra en Oriente Medio.

"Gracias Steve, Jared, y Josh, por una reunión productiva", publicó en X el negociador ruso Kirill Dmitriev, en referencia a Steve Witkoff, enviado internacional del presidente estadounidense Donald Trump, al yerno del gobernante, Jared Kushner, y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

"Los equipos discutieron una serie de temas y acordaron mantenerse en contacto", afirmó Witkoff previamente.

Trump afirmó esta semana que Putin, con quien conversó el lunes, quiere "ayudar" con la guerra en Oriente Medio.

Dmitriev indicó tras la cita en Florida que Washington "comienza a entender mejor" la importancia del petróleo ruso.

"Hablamos de proyectos prometedores que podrían ayudar a restaurar las relaciones rusoestadounidenses y la actual crisis en los mercados energéticos globales", escribió en Telegram.

"Hoy día, muchos países, sobre todo Estados Unidos, comienzan a entender mejor el papel clave, sistémico, del petróleo y gas rusos en asegurar la estabilidad de la economía global, así como la naturaleza inefectiva y destructiva de las sanciones contra Rusia", agregó.

El Kremlin afirmó el jueves que es demasiado pronto para hablar de cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de mercados energéticos, pero que el tema "sin duda se está debatiendo".

"En cuanto a los detalles de los contactos de Dmitriev en Miami, debemos esperar a que regrese y presente su informe al presidente", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.