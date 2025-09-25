El enviado especial de Trump prevé un "avance decisivo" en Oriente Medio en pocos días

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff dijo el miércoles que esperaba un "avance decisivo" relacionado con Gaza en los próximos días, después de que Donald Trump presentara un plan a los países de la región.

"Tenemos esperanzas, y podría decir incluso confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance decisivo", dijo Witkoff en una cumbre al margen de la Asamblea General de la ONU.

Witkoff, un aliado de Trump del sector inmobiliario que se ha convertido en su embajador itinerante, dijo que el presidente estadounidense expuso sus ideas al reunirse con un grupo de países árabes e islámicos el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Presentamos lo que llamamos el plan de 21 puntos de Trump para la paz en Medio Oriente y Gaza", dijo Witkoff.

"Creo que aborda las preocupaciones de Israel así como las preocupaciones de todos los países vecinos de la región", añadió.

Witkoff y Trump han expresado repetidamente su esperanza de poner fin a la devastadora guerra que ya lleva casi dos años.

Pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró más pesimista en un viaje la semana pasada a Israel, que ha lanzado una nueva ofensiva masiva para tomar la ciudad de Gaza.

Entre tanto Francia, que acaba de reconocer al Estado de Palestina, propuso establecer una "misión internacional de estabilización" en Gaza cuyo objetivo es "transferir progresivamente las responsabilidades en materia de seguridad interior a una Autoridad Palestina reformada en Gaza, una vez que se haya alcanzado un alto el fuego", dice un documento de trabajo del que la AFP obtuvo una copia.

La misión de estabilización debe reemplazar al ejército de Israel y trabajar para desarmar a Hamás, que actualmente controla Gaza.

"Es necesario que trabajemos con los estadounidenses, algo que ya hemos comenzado a hacer (...), para que haya precisamente un plan que sea respaldado por Estados Unidos", destacó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una entrevista el miércoles al canal France 24 y a la radio RFI.

Macron mencionó la posibilidad de que Trump presente este plan a Israel y a Hamás próximamente.

"Si logramos que todos estén alineados -Estados Unidos, los árabes, los europeos- con este plan de paz, podemos obtener un resultado", estimó el presidente francés.

Sobre la eventual anexión de Cisjordania por Israel, que París considera una línea roja, Macron dijo que Trump señaló que tanto europeos como estadounidenses "están en la misma posición".