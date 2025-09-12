El español José Manuel Campa dejará la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea

El español José Manuel Campa abandonará en enero la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), indicó el viernes a AFP esta institución encargada de regular y supervisar el sector bancario del bloque.

La dimisión, avanzada en primer lugar por la agencia económica Bloomberg, se producirá "a partir del 31 de enero de 2026" y se debe a "motivos personales", dijo la ABE.

Campa estaba al frente de la institución desde febrero de 2019. Según la ABE, anunció su dimisión el jueves al terminar la reunión de su consejo de administración.

Graduado en la universidad estadounidense de Harvard, Campa ejerció de secretario de Estado de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas español entre 2009 y 2011.

Está especializado en finanzas internacionales y macroeconomía e impartió clases en varias universidades estadounidenses como Harvard y Columbia.

Creada en 2011, la ABE regula y supervisa el sector bancario en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y evalúa con regularidad la capacidad de las grandes entidades financieras para hacer frente a crisis.