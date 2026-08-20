El exministro de Defensa de Ucrania hace apuesta arriesgada al adentrarse en terreno electoral

El exministro de Defensa de Ucrania Mijaílo Fédorov, recientemente destituido, sorprendió con un llamado a celebrar elecciones en tiempos de guerra, una arriesgada apuesta que inquietó incluso a sus partidarios, reunidos el miércoles frente al parlamento en Kiev.

Fédorov, un firme defensor de la innovación tecnológica que impulsó varias reformas en ese sentido en las fuerzas armadas, fue destituido en julio en una reorganización ministerial que dividió a la nación y desencadenó protestas sin precedentes en su apoyo.

Aprovechando su ola de popularidad, Fédorov pronunció el martes un discurso en el que criticó duramente al gobierno, lo que selló así su dramática ruptura con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Mientras el Parlamento aprobaba el nombramiento de su sucesor, Yevgueni Khmara, unas pocas decenas de personas se reunieron en un último intento por expresar su descontento con la destitución de Fédorov.

Sin embargo, se distanciaron de sus maniobras políticas.

"Lo vi y me decepcionó", dijo Yevgeniia, una de las manifestantes, sobre su crítico discurso.

"Lo bueno de Fédorov es que era un administrador, no un político. Y ahora ha pasado de ser un administrador a ser un político", opinó a la AFP.

Con ese discurso, Fédorov se presentó como un contendiente político y desafió el consenso en contra de celebrar elecciones durante la guerra, una jugada arriesgada en un país donde la confianza en los políticos es baja, pero donde la legitimidad de Zelenski como líder en tiempos de guerra es, en gran medida, incuestionable.

El video de Fédorov, grabado un mes después de su destitución y acompañado de música rítmica, esboza una crítica mordaz al sistema que él mismo intentó reformar en su momento.

- "Rol de líder de la oposición" -

Ucrania se ha visto sacudida por numerosos escándalos de corrupción, el más reciente de los cuales provocó el despido de un asesor presidencial el miércoles.

Erradicar la corrupción "es una cuestión de nuestra capacidad para sobrevivir", dijo Fédorov. "Tenemos una crisis sistémica de gobernanza", agregó.

Fédorov había sido un aliado de larga data de Zelenski, ya que había trabajado con el presidente desde que asumió el cargo en 2019.

Para el experto Volodimir Fesenko, el video marcó una clara ruptura de esa alianza.

"Este discurso en video que se publicó anoche es, sin duda, una apuesta por el rol de líder de la oposición", señaló.

Sin embargo, Fesenko opinó que el desafío no estaba dirigido a Zelenski personalmente, sino "contra lo que se podría llamar el Zelenski colectivo".

El mensaje de Fédorov es especialmente osado dado el contexto bélico del país desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

"En todas nuestras encuestas, la gente dice que no quiere política en este momento", declaró a la AFP el director ejecutivo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), Anton Grushetskii.

"La gente no quiere políticos, quiere patriotas que luchen por Ucrania", agregó.

Y Fédorov cruzó la línea roja más importante en la Ucrania en guerra: celebrar elecciones.

El país suspendió los comicios bajo la ley marcial, una medida que sigue contando con un amplio apoyo de la población mientras el país se concentra en repeler la invasión de Rusia.

Solo Rusia y Estados Unidos han instado a Kiev a celebrar votaciones, una posibilidad que Zelenski dice estar comprometido a hacer posible, pero solo después de que terminen las hostilidades.

- "Lejos del sentir de la población" -

Los expertos han señalado una serie de obstáculos, entre ellos el voto de los soldados, el de millones de refugiados ucranianos y de personas de los territorios ocupados, así como las amenazas de desinformación por parte de Rusia.

El KIIS realiza encuestas periódicas sobre el tema.

Su último sondeo de opinión reveló que solo el 15% cree que se deberían celebrar elecciones antes de que terminen las hostilidades.

"Compartimos un consenso estable", dijo Grushetskii, y agregó que las declaraciones de Fédorov estuvieron "muy lejos del sentir de la población".

Aun así, tras cuatro años y medio de guerra, se multiplican las críticas por la falta de diálogo entre la sociedad y la presidencia, que según varios sectores se ha vuelto cada vez más aislada.

Esa falta de comunicación ocupó un lugar destacado en las quejas expresadas por los manifestantes en las concentraciones contra la destitución de Fédorov, y nuevamente el miércoles.

"Llevamos más de un mes manifestándonos, pidiendo diálogo", dijo Olya Rodionova, de 43 años.

"Queremos que el gobierno hable con la gente, que escuche a la gente. Al fin y al cabo, somos nosotros, el país, quienes elegimos a Zelenski", aseguró.